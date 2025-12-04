04 Aralık
Dört Büyükler'in takipçi sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Instagram, YouTube, X ve NSosyal olmak üzere dört sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısı yaklaşık son 5 yılda 49 milyondan 82 milyona yükseldi.

04 Aralık 2025 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trendyol Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sosyal medyadaki takipçi sayısı son 5 yıldaki büyük artışla 82 milyona yükselirken, 86 milyonluk ülke nüfusuna yaklaştı.

"Dört Büyükler'in ABD merkezli sosyal medya platformları Instagram, YouTube ve X ile Türkiye merkezli yeni sosyal medya platformu NSosyal'deki toplam takipçi sayıları Mart 2021'den bu yana 49 milyondan 82 milyona yükselirken taraftar gönül verdikleri takımları sosyal medyadan takip ediyor.

Galatasaray Instagram'da 17,6 milyon, X'te 14,7 milyon, YouTube'ta 3,8 milyon ve yeni sosyal medya platformu NSosyal'de 41 bin olmak üzere dört platformda da zirvede yer alırken, toplamda 36 milyon takipçi sayısı yakaladı.


Instagram'da 11,5 milyon, X'te 12,4 milyon ve YouTube'ta 3 milyon ve NSosyal'de 23 bin ile dört platformda toplamda 27 milyon takipçiye sahip Fenerbahçe ise ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş Instagram'da 7,6 milyon, X'te 5,8 milyon, YouTube'ta 1,6 milyon ve NSosyal'de 12 bin takipçi sayısıyla toplamda 15 milyonu geçti.

Instagram'da 1,4 milyon, X'te 1,9 milyon, YouTube'ta 362 bin ve NSosyal'de 13 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da 3 milyon 675 binle sıralamada yer aldı. 

- Dört büyüklerin dört platformda toplam takipçi sayısı

Dört Büyükler'in sosyal medya platformlarından Instagram, YouTube, X ve NSosyal'deki takipçi sayıları toplamda 82 milyona yükseldi.

Galatasaray dört platformda toplamda 36 milyon takipçi sayısı yakalarken Fenerbahçe ise 27 milyon ile ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ı bu sosyal medya platformlarında toplamda 15 milyon, Trabzonspor ise 3 milyon 675 bin taraftar takip ediyor.

Sıra   Takım   Instagram, YouTube, X, NSosyal toplam takipçi

(5 Aralık 2025)
1   Galatasaray   36 milyon
2   Fenerbahçe   27 milyon
3   Beşiktaş   15 milyon
4   Trabzonspor   3,7 milyon
 

- Taraftarlar takımlarını YouTube'tan izledi

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005'te, Galatasaray 2011'de, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013'te açtı.

Abone sayısı YouTube özelinde ayrı bir önem taşıyor. Kulüpler abone sayısını arttırarak YouTube'tan gelir de elde edebiliyor.

Taraftar sayısının az olduğu ve bu nedenle tribün gelirlerinin düşük olduğu bu dönemde kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarıyla gelir sağlıyor.

Dört büyüklerin Mart 2021'de YouTube'taki abone sayısı 4,6 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında YouTube özelinde dört büyüklerin abone sayısında 4 milyondan fazla artış yaşandı ve 8,7 milyona yaklaştı.

Geçen yaklaşık 5 yıl içinde Galatasaray'ın YouTube'taki abone sayısı 1,7 milyondan 3,8 milyona ulaşırken, Fenerbahçe ise 1,9 milyondan 3 milyona çıktı. Beşiktaş'ın YouTube'ta abone sayısı ise 820 binden 1,6 milyona yükselirken, Trabzonspor'un abone sayısı ise 240 binden 362 bine çıktı.

Dört büyüklerin YouTube'taki abone sayısı şu şekilde:

Sıra   Takım   YouTube abonesi

19 Mart 2021

   YouTube abonesi

5 Aralık 2025
1   Galatasaray   1,7 milyon   3,8 milyon
2   Fenerbahçe   1,9 milyon   3 milyon
3   Beşiktaş   820 bin   1,6 milyon
4   Trabzonspor   240 bin   362 bin
- X'te Dört Büyükler'in takipçi sayıları

Maçların ardından tribünden ayrılan taraftarların buluşup karşılaşmaları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının yerini X aldı.

Dört büyüklerin Mart 2021'de X'teki takipçisi sayısı 24 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında X özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 10 milyondan fazla artış yaşandı ve 34,8 milyon oldu.

Bu platformda 5 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray, takipçi sayısını 9,8 milyondan 14,7'ye, Fenerbahçe 8 milyondan 12,4'e, Beşiktaş 4,5 milyondan 5,8'e ve Trabzonspor ise 1,8 milyondan 1,9 milyona yükseltti.

Dört büyüklerin X'teki takipçi sayısı şu şekilde:

Sıra   Takım   X takipçisi

(milyon)

(19 Mart 2021)

   X takipçisi

(milyon)

(5 Aralık 2025)
1   Galatasaray   9,8   14,7
2   Fenerbahçe   8   12,4
3   Beşiktaş   4,5   5,8
4   Trabzonspor   1,8   1,9
- Instagram'da 4 yılda 12 milyon artış

Dört büyüklerin Mart 2021'de Instagram platformundaki takipçi sayısı 20 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında Instagram özelinde 18 milyonluk artış yaşandı ve 38,1 milyon oldu.

Söz konusu süreçte Galatasaray, takipçi sayısını 9,6 milyondan 17,6 milyona, Fenerbahçe 6,3 milyondan 11,5 milyona, Beşiktaş 3,8 milyondan 7,6 milyona, Trabzonspor ise 830 binden 1,4 milyona yükseltti.

Dört büyüklerin Instagram'daki takipçi sayısı şu şekilde:

Sıra   Takım   Instagram takipçisi

(19 Mart 2021)

   Instagram takipçisi

(5 Aralık 2025)
1   Galatasaray   9,6 milyon   17,6 milyon
2   Fenerbahçe   6,3 milyon   11,5 milyon
3   Beşiktaş   3,8 milyon   7,6 milyon
4   Trabzonspor   830 bin   1,4 milyon
- NSosyal'de "Dört Büyükler" yerini aldı

Türkiye merkezli yeni sosyal medya platformu NSosyal'de; Galatasaray, 41 bin takipçi ile ilk sırada yer alırken Fenerbahçe'nin ise 23 bin takipçisi bulunuyor.

NSosyal'de Trabzonspor'u 13 bin, Beşiktaş'ı ise 12 bin kişi takip ediyor.

Sıra   Takım   NSosyal takipçisi

5 Aralık 2025
1   Galatasaray   41 bin
2   Fenerbahçe   23 bin
3   Trabzonspor   13 bin
4   Beşiktaş   12 bin
