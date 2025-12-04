04 Aralık
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

calendar 04 Aralık 2025 13:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 16. haftada görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 16. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

- 6 Aralık Cumartesi:


13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor: Burak Pakkan

- 7 Aralık Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor: İlker Yasin Avcı

19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor: Çağdaş Altay

- 8 Aralık Pazartesi:

14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyerspor: Ömer Faruk Turtay

14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor: Alper Akarsu

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.