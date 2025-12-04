Galatasaray'da Osimhen ve Lemina bekleyişi!

Fenerbahçe derbisini unutan Galatasaray, Samsunspor'a konsantre oldu.
Rakibini ciddiye alan teknik direktör Okan Buruk, Aslantepe'de sürprize izin vermek istemiyor. Kadıköy'den lider dönen başarılı teknik adam, Samsunspor'a karşı rotasyon düşünmüyor.
Sakatlıktan yeni çıkan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın durumu yakından takip ediliyor. İki oyuncu da son taktik çalışmada ağrı hissetmezse ilk 11'de devam edecek.
Yine yedek soyunacak Yunus Akgün'ün süresi artacak. Samsunspor maçında sol bekte Kazımcan Karataş görev yapacak. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco sınavına yetişmeye çalışıyor.
