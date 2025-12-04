04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-1DA
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
2-131'
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
0-030'
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Aliağa'dan büyük başarı!

Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez gruplara kaldı.

calendar 04 Aralık 2025 12:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aliağa'dan büyük başarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Özbelsan Sivasspor'u eleyerek tarihinde ilk kez gruplara kalmayı başardı.

Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 3. sıraya yerleşen Aliağa Futbol, kupada da yoluna devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda İnegöl Kafkas Spor'u 2-1 yenen Aliağa Futbol, 2. eleme turunda Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi.


3. eleme turunda Serikspor'u da 4-3 mağlup eden İzmir temsilcisi, çarşamba günü Sivas deplasmanında da kazanmayı bildi.

Özbelsan Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Aliağa Futbol, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda gruplara kalma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.