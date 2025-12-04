Fenerbahçe'ye öneri: Darwin Nunez

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, ocak ayındaki ilk transfer dönemlerinde takımı güçlendirip Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde hedeflere ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Planlanan hamlelerin başında beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin yerine yeni bir santrfor takviyesi var.
Bir süredir yurtdışında temaslarda bulunan kurmayların önüne Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Sezon başında 53 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Liverpool'dan Al-Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, Fenerbahçe'ye önerildi.
Ülkeye adaptasyon sorunu nedeniyle takımda mutsuz olan ve ayrılmak istediği iddia edilen 26 yaşındaki Uruguaylı santrforun menajeri yeni kulüp arıyor. Yönetim, oyuncu için Futbol Direktörü Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporunu beklerken maliyet araştırmasına da başladı.
Al-Hilal'den yıllık 21 milyon Euro kazanan Nunez'e aynı ücreti veremeyeceği menajerine iletildi. En-Nesyri'nin satışından elde edilecek geliri bu transferde kullanmak veya Uruguaylı golcünün maaşının paylaşılması da seçenekler arasında.
REFERANS SAĞLAM
Nunez'in Fenerbahçe'ye önerilmesinden önce kulüp hakkında bilgi topladığı da belirtiliyor. Uruguaylı santrfor, hem sarı-lacivertlilerden bu sezon Al-Hilal'e transfer olan takım arkadaşı Yusuf Akçiçek'ten hem de ülkesinin en önemli futbol figürlerinden biri olan vatandaşı Diego Lugano'dan İstanbul ve Fenerbahçe'ye dair olumlu bilgiler aldıktan sonra bu girişimin gerçekleştiği ifade ediliyor.
RIVER PLATE DE DEVREDE
Oyuncusu Nunez'e takım arayan menajerinin listesinde River Plate'in de olduğu belirtildi. Brezilya basınından Globo'nun iddiasına göre Arjantin devine önerilen Uruguaylı santrfor için görüşmeler başladı. River Plate'in de Nunez'in Suudi Arabistan'daki maaşını karşılayamayacağı, oyuncunun transferi istemesi halinde ücretinde büyük bir fedakarlığa gitmesi gerektiği haberde belirtildi.
TRANSFERE GİTTİLER
Sarı-lacivertlilerde süren transfer çalışmaları kapsamında futbol şubesinden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları yurtdışına gitti. Ekibiyle birlikte Avrupa'da temaslarda bulunacağı belirtilen Torunoğulları'nın Tedesco'nun özellikle istediği sağ kanat ve merkez orta saha takviyeleri için kulüpler ve oyuncu menajerleriyle görüşmeler yapacağı öğrenildi.
