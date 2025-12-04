03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Fenerbahçe'ye öneri: Darwin Nunez

Santrfor hamlesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye, Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Uruguaylı golcü Darwin Nunez önerildi.

calendar 04 Aralık 2025 08:43 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 08:50
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye öneri: Darwin Nunez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, ocak ayındaki ilk transfer dönemlerinde takımı güçlendirip Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde hedeflere ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Planlanan hamlelerin başında beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin yerine yeni bir santrfor takviyesi var.

Bir süredir yurtdışında temaslarda bulunan kurmayların önüne Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Sezon başında 53 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Liverpool'dan Al-Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, Fenerbahçe'ye önerildi.

Ülkeye adaptasyon sorunu nedeniyle takımda mutsuz olan ve ayrılmak istediği iddia edilen 26 yaşındaki Uruguaylı santrforun menajeri yeni kulüp arıyor. Yönetim, oyuncu için Futbol Direktörü Devin Özek ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporunu beklerken maliyet araştırmasına da başladı.


Al-Hilal'den yıllık 21 milyon Euro kazanan Nunez'e aynı ücreti veremeyeceği menajerine iletildi. En-Nesyri'nin satışından elde edilecek geliri bu transferde kullanmak veya Uruguaylı golcünün maaşının paylaşılması da seçenekler arasında.

REFERANS SAĞLAM

Nunez'in Fenerbahçe'ye önerilmesinden önce kulüp hakkında bilgi topladığı da belirtiliyor. Uruguaylı santrfor, hem sarı-lacivertlilerden bu sezon Al-Hilal'e transfer olan takım arkadaşı Yusuf Akçiçek'ten hem de ülkesinin en önemli futbol figürlerinden biri olan vatandaşı Diego Lugano'dan İstanbul ve Fenerbahçe'ye dair olumlu bilgiler aldıktan sonra bu girişimin gerçekleştiği ifade ediliyor.

RIVER PLATE DE DEVREDE

Oyuncusu Nunez'e takım arayan menajerinin listesinde River Plate'in de olduğu belirtildi. Brezilya basınından Globo'nun iddiasına göre Arjantin devine önerilen Uruguaylı santrfor için görüşmeler başladı. River Plate'in de Nunez'in Suudi Arabistan'daki maaşını karşılayamayacağı, oyuncunun transferi istemesi halinde ücretinde büyük bir fedakarlığa gitmesi gerektiği haberde belirtildi.

TRANSFERE GİTTİLER

Sarı-lacivertlilerde süren transfer çalışmaları kapsamında futbol şubesinden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları yurtdışına gitti. Ekibiyle birlikte Avrupa'da temaslarda bulunacağı belirtilen Torunoğulları'nın Tedesco'nun özellikle istediği sağ kanat ve merkez orta saha takviyeleri için kulüpler ve oyuncu menajerleriyle görüşmeler yapacağı öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.