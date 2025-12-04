Filipe Luis, bir yılda beş kupa kazandı!

Filipe Luis, teknik direktörlük kariyerine harika bir başlangıç yaptı.
Futbol kariyerinin ardından Flamengo'nun U17 ve U19 takımlarında görev yapan Filipe Luis, geçen yıl Brezilya ekibinin A Takımı'nın teknik direktörü oldu.
40 yaşındaki teknik adam, sadece bir yılda beş kupa birden kazanmayı başardı.
Flamengo'nun genç teknik adamı ile kazandığı kupalar şu şekilde:
-Copa Libertadores
-Brezilya Ligi
-Brezilya Kupası
-Brezilya Süper Kupası
-Campeao Carioca
