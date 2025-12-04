04 Aralık
Karşıyaka, Tahkim Kurulu'nu bekliyor

Karşıyaka, bahis soruşturmasında ceza alan futbolcuları nedeniyle Tahkim Kurulu'nu bekliyor.

Karşıyaka, Tahkim Kurulu'nu bekliyor
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk yarışında pazar günü en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a konuk olacak Karşıyaka bir yandan Tahkim Kurulu'ndan bahis nedeniyle ceza alan futbolcularıyla ilgili kararı bekliyor.

Ankaraspor'da görev yaptığı dönemde 2023-2024 sezonundaki şike tartışmalı Nazillispor maçının ardından bu sezon başında iki takımdaki futbolcularla birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilerek bahis hesabı olduğu için 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan, Futbol Federasyonu'nun liglerdeki yeni bahis soruşturması sonrası cezasında indirim talebiyle tekrar Tahkim Kurulu'na başvuran Ömer Faruk Sezgin ile ilgili henüz karar çıkmadı.

Yalnız bir kez bahis oynadığı ortaya çıkan tecrübeli golcü, bahis soruşturmasında kendisiyle aynı durumda olan emsal futbolcular gibi cezasının 45 güne düşürülüp sahalara dönmeyi bekliyor. Karşıyakalı taraftarlar da Tahkim Kurulu'na Ömer Faruk için adalet çağrısı yaptı. Daha önce çok sayıda futbol bahsi oynadığı tespit edilen Karşıyakalı stoper Erol Zöngür de profesyonelliğe geçtikten sonra son 3 yıldır hiç bahis oynamadığını belirterek Tahkim Kurulu'ndan 12 aylık cezasına indirim talep ediyor. Liglerde Erol'la aynı durumda olan bazı futbolcuların daha az hak mahrumiyeti cezası aldığını belirleyen futbolcunun vekili itirazda bulundu. Tahkim Kurulu, üst liglerde kendisine itiraz eden futbolcuların cezalarında indirime gitmemişti.


ESKİŞEHİRSPOR'DAN SEVK YOK

Geçen ay futbolda bahis soruşturması başlatarak profesyonel liglerden 1024 futbolcuyu bahis hesapları olduğu için PFDK'ya sevkeden Türkiye Futbol Federasyonu, alt liglerde amatör lisansla forma giyen futbolcularla ilgili ise henüz adım atmadı. Borçları yüzünden transfer yasağı bulunan bazı alt lig kulüpleri, bu sezon değişen statüyle transferde profesyonel oyuncularla amatör sözleşme imzalayıp amatör statüde oynatıyor. Grupta Karşıyaka'nın pazar günü konuk olacağı Eskişehirspor'dan yalnız kadrodaki 2 profesyonel futbolcu bahis nedeniyle PFDK'ya sevkedilerek ceza almıştı.

İLK 11'DEN 7 OYUNCUSU CEZA ALMIŞTI

Karşıyaka'nın ise ilk 11'inden 7 futbolcu bahis soruşturmasında hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı. Kaf-Kaf bahis soruşturmasından en çok etkilenen kulüplerden oldu. Grupta Karşıyaka namağlup 27 puanla ikinci sırada yer alırken, üst üste 4 galibiyet alan üçüncü Eskişehirspor'un 23 puanı var. Karşıyaka yönetimi ise maç öncesi takıma Denizli İdmanyurdu galibiyetinin primlerini dağıtarak moral verecek. Geçen hafta sahaya cezalar nedeniyle altyapı takviyeli kadrosuyla çıkmasına rağmen kazanıp zirve yarışında hata yapmayan Karşıyaka, bu maçta 11'de oynayan altyapısından Sadri Ege Dipçi ve Adem Yeşilyurt'tan sonra Arda Baran Eren'i de profseyonel yapacak.

