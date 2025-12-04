Neymar'dan fedakarlık: Hat-trick ile takımı ligde tuttu!

👤 Neymar takımını ligde tuttu!



Santos forması giyen Neymar, sakatlığına rağmen takımını ligde tutmayı başardı.Neymar, ligin son haftasında oynanan Juventude maçında sakatlığına rağmen ilk 11'de yer aldı. Brezilyalı yıldız, 3-0 kazanılan maçta biri penaltıdan olmak üzere 3 kez fileleri havalandırarak hat-trick yaptı.Küme düşme tehlikesi yaşayan Santos, son hafta Juventude deplasmanında kazanmasıyla birlikte lig 14. sırada tamamladı ve ligde kaldı.Santos'u kümede tutan Neymar, Juventude maçında 3 gol atmasının ardından 83. dakikada oyundan çıktı.