04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-1DA
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
2-134'
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
0-033'
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Neymar'dan fedakarlık: Hat-trick ile takımı ligde tuttu!

Santos forması giyen Neymar, ligin son haftasındaki Juventude deplasmanında sakatlığına rağmen forma giydi. Brezilyalı yıldız, 3-0 kazanılan maçta takımının 3 golünü de attı ve takımını ligde tuttu.

calendar 04 Aralık 2025 12:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Neymar'dan fedakarlık: Hat-trick ile takımı ligde tuttu!
Santos forması giyen Neymar, sakatlığına rağmen takımını ligde tutmayı başardı.

Neymar, ligin son haftasında oynanan Juventude maçında sakatlığına rağmen ilk 11'de yer aldı. Brezilyalı yıldız, 3-0 kazanılan maçta biri penaltıdan olmak üzere 3 kez fileleri havalandırarak hat-trick yaptı.

Küme düşme tehlikesi yaşayan Santos, son hafta Juventude deplasmanında kazanmasıyla birlikte lig 14. sırada tamamladı ve ligde kaldı.


Santos'u kümede tutan Neymar, Juventude maçında 3 gol atmasının ardından 83. dakikada oyundan çıktı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
