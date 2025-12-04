Göztepe'ye kupada büyük şok!

Hedefi Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen, Süper Lig'de 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük şok yaşadı.Geçen sezon kupada 55 yıl sonra yarı final oynama başarısı gösteren Göztepe, bu sezon henüz çıktığı ilk sınavda 4'üncü turda 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-0 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. Sahaya as kadroya yakın bir 11'le çıkmasına rağmen kupada yeni formata sahip gruplara kalamayan sarı-kırmızılılar hayal kırıklığı yaşadı. Kendisinden 2 alt ligde yer alan rakibi karşısında 9 yabancısına sahada şans veren Göztepe, 10'uncu dakikada yediği gole bir türlü cevap veremedi.Maçta toplam 32 şut atan Göz-Göz, aradığı golü bir türlü bulamadı. 2'nci Lig'de bu sezon 13 maçta 2 galibiyetle 13'üncü sırada yer alan, bahis soruşturması kapsamında tam 8 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, güçlü rakibi karşısında direnerek kupadaki en sürpriz sonuçlardan birine imza attı. Avrupa kupalarınde yer alabilmek adına elindeki kupa kozunu erkenden kaybeden Göztepe ise artık tamamen lige odaklandı. Pazar günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak İzmir ekibi, kritik maç öncesi moral bozukluğu yaşamış oldu.Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise maçın ardından sert konuştu. Alınan sonucun utanç verici olduğunu vurgulayan Bulgar teknik adam, "Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok" dedi.Göztepeli futbolseverler ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Futbolseverler dar kadronun kurbanı oldukları görüşünde birleşerek, lig için devre arasında daha geniş ve kalitesi yüksek oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini ifade etti.