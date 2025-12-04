04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
0-1DA
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
2-132'
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
0-031'
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Göztepe'ye kupada büyük şok!

Göztepe, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a kaybederek Türkiye Kupası'ndan elendi.

calendar 04 Aralık 2025 13:18
Hedefi Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen, Süper Lig'de 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük şok yaşadı.

Geçen sezon kupada 55 yıl sonra yarı final oynama başarısı gösteren Göztepe, bu sezon henüz çıktığı ilk sınavda 4'üncü turda 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-0 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. Sahaya as kadroya yakın bir 11'le çıkmasına rağmen kupada yeni formata sahip gruplara kalamayan sarı-kırmızılılar hayal kırıklığı yaşadı. Kendisinden 2 alt ligde yer alan rakibi karşısında 9 yabancısına sahada şans veren Göztepe, 10'uncu dakikada yediği gole bir türlü cevap veremedi.

Maçta toplam 32 şut atan Göz-Göz, aradığı golü bir türlü bulamadı. 2'nci Lig'de bu sezon 13 maçta 2 galibiyetle 13'üncü sırada yer alan, bahis soruşturması kapsamında tam 8 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, güçlü rakibi karşısında direnerek kupadaki en sürpriz sonuçlardan birine imza attı. Avrupa kupalarınde yer alabilmek adına elindeki kupa kozunu erkenden kaybeden Göztepe ise artık tamamen lige odaklandı. Pazar günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak İzmir ekibi, kritik maç öncesi moral bozukluğu yaşamış oldu.


STOILOV: SONUÇ UTANÇ VERİCİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise maçın ardından sert konuştu. Alınan sonucun utanç verici olduğunu vurgulayan Bulgar teknik adam, "Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiçbir şey sergilemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok" dedi.

TARAFTARDAN KADRO ELEŞTİRİSİ

Göztepeli futbolseverler ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. Futbolseverler dar kadronun kurbanı oldukları görüşünde birleşerek, lig için devre arasında daha geniş ve kalitesi yüksek oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini ifade etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
