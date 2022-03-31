Milli güreşçi Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü

Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, kadınlar 55 kiloda bronz madalya kazandı.



Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde milli sporcu Bediha, üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaştı.



Bergman'ı 5-4 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti. Milli güreşçi Bediha, böylece 4. kez Avrupa üçüncüsü oldu.



Bediha Gün 2018, 2019 ve 2020 Avrupa şampiyonlarında da üçüncülük kürsüsünde yer almıştı.



Budapeşte'de çeyrek finalde Macar Erika Bognar'ı yenen milli sporcu, yarı finalde Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e mağlup olmuştu.



Bediha: "Türk kadınları olarak tarih yazıyoruz"



Dördüncü kez Avrupa üçüncüsü olan Bediha Gün ise şampiyona öncesi sakatlık nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini dile getirdi.



Üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman'ı yenen Bediha, "Madalyam moral verici oldu. Çok inandım, istedim ama şampiyonluk nasip olmadı. Dördüncü Avrupa üçüncülüğümü aldım. Tüm Türkiye'ye ve aileme teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Dünya şampiyonluğunu hedeflediğini vurgulayan milli güreşçi, "Yıllardır Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız. Biz buralara alışığız. Biz bunları şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Hedeflerimiz bu yönde. Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz. İnancımız tam, Türk halkının desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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