Milli cimnastikçilerin gözü Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda

Cimnastikte son yıllarda birçok ilki gerçekleştirip uluslararası alanda ülkemizin adını gururla duyuran İzmirli sporcular, 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalar yaptı. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nda ülkemizi temsil edecek 6 sporcunun 4'ü İzmir'de yetişirken, Göztepe'den 3 sporcu ilk kez birlikte Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak. Kariyerinde 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan, 2020 Tokyo Oyimpiyatları'nda paralel barda üçüncü olup Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren millilerin 32 yaşındaki kaptanı Ferhat Arıcan, Endonezya'nın Cakarta kentinde 19-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu arayacak. Kariyerlerini Göztepe'de sürdüren Mehmet Ayberk Koşak ve ilk dünya şampiyonasına katılacak 21 yaşındaki Mert Efe Kılıçer de madalya kovalayacak.Şampiyona öncesi Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, geçen hafta Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen World Challenge Cup'ta ülkemize 3 altın birden getirdi. Milli takımın kaptanı Ferhat Arıcan, Macaristan'da hem paralel barda hem de kulplu beygirde altın madalya kazandı. Ferhat, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi paralel bar dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı. Macaristan'daki organizasyonda Ayberk de halka aletinde altın madalyayı boynuna takarken, Mert Efe de barfikste özel ödül aldı. Kariyerinde birçok ilki başardığını, sırada dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Ferhat Arıcan,dedi.Tarihin ilk olimpiyat madalyasını kazandığını, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu belirten Ferhat Arıcan,yorumunu yaptı.Türkiye'nin bir cimnastik ülkesi olma yolunda büyük adımlar atıldığını belirten Arıcan sözlerini şu şekilde sürdürdü:Kulübu Göztepe'nin olimpik branşlara büyük yatırım yaptığını kaydeden Ferhat Arıcan,ifadelerini kullandı.Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan'da halka aletinde madalyalar kazandığını belirterek, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını söyledi. Koşak,dedi.Mert Efe Kılıçer de Dünya Şampiyonası'nda elinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağını belirterek şu ekilde konuştu: