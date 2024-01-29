Mikel Arteta, "Barcelona" sorusuna sinirlendi

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Barcelona'nın başına geçeceği iddialarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mikel Arteta, 'Barcelona' sorusuna sinirlendi
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29 Ocak 2024 17:19
Son güncelleme 29 Ocak 2024 17:37
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Barcelona'nın başına geçeceği iddialarına yanıt verdi.

İddilaarı kesin bir dille yalanlayan Arteta, "Barcelona mı? Tamamen yalan haber! Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum ancak gerçekle hiçbir ilgisi yok. Gerçekten bu haberler beni çok üzüyor. Kaynak yok, bir şey yok..." ifadelerini kullandı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 5-3 kaybedilen Villarreal maçından sonra sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
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