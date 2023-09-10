Midtsjö'den Galatasaray'a veda

Galatasaray'dan Pendikspor'a transfer olan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Midtsjö'den Galatasaray'a veda
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10 Eylül 2023 21:37
Galatasaray'dan Pendikspor'a transfer olan Fredrik Midtsjö, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'a veda eden Norveçli orta saha oyuncusu, "Bu muhteşem kulüp için oynayabildiğim için minnettar ve gururluyum. Teknik heyete, oyunculara, ve taraftarlara destekleri ve birlikte yarattığımız harika anlar için teşekkür ederim. Sizi her zaman destekleyeceğim" ifadelerini yazdı.

Midtsjö'nün bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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