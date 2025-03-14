Mersin Spor Kulübü, Anadolu Efes deplasmanına gidiyor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 6'ncı sıradaki yerini koruyup, play-off'a doğrudan katılmayı hedefleyen Carettalar, karşılaşmadan galip ayrılmanın planlarını yapıyor.



Bulundukları noktanın sezon başında hedeflerden birisi olduğunu söyleyen Yardımcı Antrenör Ali Ruhi Balkanlı, "Şu anda ligde ilk 6 içerisindeyiz. Bu bizim sezon başı kendimiz için belirlediğimiz hedeflerimizden biriydi, bu pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Onun için Anadolu Efes maçı çok önemli. Sakat oyuncularımız iyileşti, bir tane de yeni transferimiz geldi. Onun da lisansı çıktı. Kolay lokma olmadığımızı Efes deplasmanında göstereceğiz" dedi.



Ligde bugüne kadar iç sahada sadece 3 mağlubiyet aldıklarının altını çizen Balkanlı, elde edilen galibiyetlerde taraftarların katkısının çok önemli olduğunu söyledi. Balkanlı, "Biz maçları taraftarlarımız sayesinde kazandık. Sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçına taraftarımız gelirse yine bir galibiyete onlarla beraber sevinerek sahadan çıkarız. Onları bütün maçlarımıza bekliyoruz" diye konuştu.



Takımın önemli oyuncularından Tevfik Akdamar ise geçtiğimiz hafta alınan Beşiktaş mağlubiyetini unuttuklarını ve Anadolu Efes maçına odaklandıklarını belirterek, "Avrupa'nın formlu, iyi takımlarından bir tanesi ile mücadele edeceğiz. Geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Bu maçın reaksiyon maçı olmasını istiyoruz ve çok iyi çalışıyoruz dersimize. Umarım ki sahada istediklerimizi yansıtıp kazanan tarafta biz oluruz. Bizim için çok önemli bir galibiyet olacaktır. Sezon sonunda play-off'a direkt bile kalma hedefimiz var, bu hedef doğrultusunda da bizim için çok önemli bir maç olacak bu" ifadelerini kullandı.



17 Mart Pazartesi günü İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



