Memphis, Steven Adams'ı Houston'a takasladı

Memphis Grizzlies'in Steven Adams'ı Houston Rockets'a takas ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Memphis, Steven Adams'ı Houston'a takasladı
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02 Şubat 2024 12:11
Son güncelleme 02 Şubat 2024 12:18
Memphis Grizzlies'in Steven Adams'ı Houston Rockets'a takas ettiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Grizzlies'in Adams'ı, guard Victor Oladipo ve üç adet ikinci tur draft hakkı karşılığında Rockets'a takas ettiğini açıkladı.

Rockets'ın aldığı draftlarının ikisinin 2024 ikinci turundan, diğerinin ise 2025 ikinci turundan olduğu kaydedildi.

30 yaşındaki Adams, sağ dizinden geçirdiği ameliyat sonrası geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana forma giymiyordu.

2013 yılında Oklahoma City Thunder tarafından Draft edilen seçilen Adams, 706 normal sezon maçında 9,2 sayı ve 8,2 ribaundlık kariyer ortalamalarına sahip.

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