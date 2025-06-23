Indiana Pacers guardı TJ McConnell, takımının Oklahoma City Thunder karşısında kaybettiği 2025 NBA şampiyonluğu sonrası basına konuşarak taraftarlara seslendi.
Pacers, 2025 NBA Finalleri'nin yedinci maçında yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'ın ilk çeyrekte aşil tendonundan sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrası akıllarda "ya Haliburton sakatlanmasaydı?" sorusunu bırakacak bir şekilde şampiyonluğu kaçırdı.
Ancak Pacers taraftarlarının hiçbir zaman sorgulamayacağı şey, yedek oyun kurucuları McConnell'ın özellikle Haliburton'ın yokluğunda gösterdiği mücadele ve karakter dolu performans oldu.
McConnell, bu gece oynanan NBA Finalleri tarihindeki en önemli maçta sahada 28 dakika kalarak 8/13 isabetle 16 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan McConnell, Pacers taraftarlarına yürekten bir özür mesajı gönderdi:
"Taraftarlarımız inanılmaz," diyen McConnell, "Sadece bu son adımı atamadığımız için özür dilemek istiyorum. Onlar olmasaydı burada olamazdık. Bizi birçok galibiyete taşıdılar. Onların önünde oynamak büyük bir onur," ifadelerini kullandı.
Pacers, iki sezon önce Doğu Konferansı finallerine yükselmişti; bu sezon ise kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu yalnızca bir galibiyetle kaçırdı.
Pacers, 2025 NBA Finalleri'nin yedinci maçında yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'ın ilk çeyrekte aşil tendonundan sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrası akıllarda "ya Haliburton sakatlanmasaydı?" sorusunu bırakacak bir şekilde şampiyonluğu kaçırdı.
Ancak Pacers taraftarlarının hiçbir zaman sorgulamayacağı şey, yedek oyun kurucuları McConnell'ın özellikle Haliburton'ın yokluğunda gösterdiği mücadele ve karakter dolu performans oldu.
McConnell, bu gece oynanan NBA Finalleri tarihindeki en önemli maçta sahada 28 dakika kalarak 8/13 isabetle 16 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan McConnell, Pacers taraftarlarına yürekten bir özür mesajı gönderdi:
"Taraftarlarımız inanılmaz," diyen McConnell, "Sadece bu son adımı atamadığımız için özür dilemek istiyorum. Onlar olmasaydı burada olamazdık. Bizi birçok galibiyete taşıdılar. Onların önünde oynamak büyük bir onur," ifadelerini kullandı.
Pacers, iki sezon önce Doğu Konferansı finallerine yükselmişti; bu sezon ise kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu yalnızca bir galibiyetle kaçırdı.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...