Indiana Pacers guardı TJ McConnell, takımının Oklahoma City Thunder karşısında kaybettiği 2025 NBA şampiyonluğu sonrası basına konuşarak taraftarlara seslendi.Pacers, 2025 NBA Finalleri'nin yedinci maçında yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'ın ilk çeyrekte aşil tendonundan sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrası akıllarda "ya Haliburton sakatlanmasaydı?" sorusunu bırakacak bir şekilde şampiyonluğu kaçırdı.Ancak Pacers taraftarlarının hiçbir zaman sorgulamayacağı şey, yedek oyun kurucuları McConnell'ın özellikle Haliburton'ın yokluğunda gösterdiği mücadele ve karakter dolu performans oldu.McConnell, bu gece oynanan NBA Finalleri tarihindeki en önemli maçta sahada 28 dakika kalarak 8/13 isabetle 16 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan McConnell, Pacers taraftarlarına yürekten bir özür mesajı gönderdi:diyen McConnell,ifadelerini kullandı.Pacers, iki sezon önce Doğu Konferansı finallerine yükselmişti; bu sezon ise kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu yalnızca bir galibiyetle kaçırdı.