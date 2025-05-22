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Manisa FK, ulusal lisans sahibi oldu

TFF 1'inci Ligi'nde son hafta kümede kalmayı başaran Manisa FK, yapılan açıklamaya göre ulusal lisans almaya hak kazandı

calendar 22 Mayıs 2025 13:26
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Manisa FK, ulusal lisans sahibi oldu
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TFF 1'inci Lig'de son haftada deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenip kümede tutunmayı başaran Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı.

Yapılan resmi açıklamada, "TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, futbol sosyal sorumluluk ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Manisa Futbol Kulübümüz, her sezon olduğu gibi 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasındaki yerini aldı" denildi.

Manisa FK, bu sezon son hafta Ümraniyespor karşısında 1-0 kazanarak kümede kalmayı başarmıştı.

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