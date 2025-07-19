Manisa FK'den Dino Arslanagic'e veda!

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Dino Arslanagic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Dino Arslanagic'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



Geçen sezonun devre arasında Avustralya'nın Macarthur takımından kadroya dahil edilen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, siyah-beyaz formayla 16 lig maçına çıktı. Daha önce Göztepe forması da giyen Belçikalı, Manisa temsilcisinde 1365 dakika süre aldı.