Manisa Basket, Saben Lee'yi tekrar kadrosuna dahil etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, sezona Manisa temsilcisinde başladıktan sonra İsrail ekibi Maccabi Playtik'e giden Saben Lee'yi tekrar transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Manisa Basket, Saben Lee'yi tekrar kadrosuna dahil etti
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23 Kasım 2024 13:53
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, sezona Manisa temsilcisinde başladıktan sonra İsrail ekibi Maccabi Playtik'e giden Saben Lee ile tekrar anlaştı.

Manisa Basket'in sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda, "O döndü, evine hoş geldin Saben Lee." ifadelerine yer verildi.

Saben Lee, Manisa Basket formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi FMP karşısında attığı 43 sayı ile organizasyonda 22 Ocak 2019'da İtalyan temsilcisi Sidigas Avellino'da Banvit karşısında aynı sayı ile oynayan Keifer Sykes'ın rekoruna ortak olmuştu.

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