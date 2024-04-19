1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK, Altay deplasmanına konuk oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Burak Altıparmak ve 15. dakikada Eduart Rroca attı.



Manisa'da ikinci golü atan Rroca, 83. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Manisa, 36 puana yükseldi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Altay, 15 puanda kaldı.



Manisa, ligin bir sonraki haftasında Adanaspor deplasmanına gidecek. Altay, Boluspor'a konuk olacak.





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