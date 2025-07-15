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Manchester United'tan Nicolas Jackson'a takip!

Manchester United, Chelsea'den ayrılması gündemde olan Nicolas Jackson'ın durumunu yakından takip ediyor.

calendar 15 Temmuz 2025 13:31 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'tan Nicolas Jackson'a takip!
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Santrfor arayışlarını sürdüren Manchester United, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Sky Sports'un haberine göre, United, Chelsea'den ayrılması gündemde olan Senegalli golcü Nicolas Jackson'ın durumunu yakından takip ediyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Chelsea ile 37 maçta forma giyen 24 yaşındaki golcü, 13 gol ve 6 asist kaydetti.

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