Manchester United'tan Nicolas Jackson'a takip!

Santrfor arayışlarını sürdüren Manchester United, gündemine sürpriz bir ismi aldı.



Sky Sports'un haberine göre, United, Chelsea'den ayrılması gündemde olan Senegalli golcü Nicolas Jackson'ın durumunu yakından takip ediyor.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Chelsea ile 37 maçta forma giyen 24 yaşındaki golcü, 13 gol ve 6 asist kaydetti.



