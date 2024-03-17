Manchester United ile Liverpool'un 7 gollü savaşı!

İngiltere'de iki ezeli rakip Manchester United ile Liverpool, FA Cup'ta karşılaştı. 7 golün atıldığı maçta tur atlayan Manchester United oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United ile Liverpool'un 7 gollü savaşı!
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17 Mart 2024 21:19
Son güncelleme 17 Mart 2024 21:20
İngiltere'de FA Cup çeyrek finalinde Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Manchester United, Liverpool'u uzatmaya giden maçta iki kez geriye düşmesine rağmen yakaladı ve uzatmada tur atladı.

Manchester United, 10. dakikada Scott McTominay'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Liverpool, 44. dakikada Alexis Mac Allister ve 45. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Old Trafford'daki maçı bırakmayan Manchester United, 87. dakikada Antony'nin golüyle durumu 2-2 yaptı ve uzatma bölümüne geçildi.

Liverpool, maçın 105. dakikasında Harvey Elliott ile Manchester United karşısında 3-2 öne geçti ve turu geçebilmek için sürenin bitmesini beklemeye başladı.

Pes etmeyen Manchester United, 112. dakikada Marcus Rashford ve 120+1. dakikada Amad Diallo'nun golleriyle maçı 4-3 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Manchester United'da Amad Diallo 120+2. dakikada formasını çıkardığı için ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Manchester United futbolcuları ve taraftarlar, ezeli rakipleri Liverpool'u elemelerinin ardından büyük sevinç yaşadılar.

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