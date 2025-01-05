6 yıl sonra Anfield'da gol atan ilk Manchester Unitedlı: Lisandro Martinezpic.twitter.com/VegHP1C57V



— Sporxtv (@sporxtv) January 5, 2025

Premier Lig'in 20. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United 2-2 berabere kaldı.Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 59. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada penaltıdan Muhammed Salah attı.Manchester United'ın gollerini ise 52. dakikada Lisandro Martinez ve 80. dakikada Amad Diallo kaydetti. Lisandro Martinez, 6 yıl sonra Anfield'da gol atan ilk Liverpoollu oyuncu oldu.Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool 46 puanla liderliğini sürdürürdü.Ligdeki son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Manchester United ise 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 23'e yükseltti.Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşırken, Manchester United sahasında Southampton ile mücadele edecek.1- Liverpool (46) - Bir maçı eksik2- Arsenal (4013- Manchester United (23)