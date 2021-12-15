Manchester City'den Agüero'ya veda!

Manchester City, Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüre için veda mesejı paylaştı.



İngiliz ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kral Kun. Manchester City'deki herkes son on yılda kulübün başarısına yaptığın inanılmaz katkı için sana teşekkür etmek ve bundan sonraki hayatında senin için en iyisini dilemek istiyor." şeklinde açıklama yaptı.



Toplamda 10 yıl Manchester City kulübünde oynayan Arjantinli yıldız çıktığı 390 maçta 260 gol atarak takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.





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