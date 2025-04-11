Denver Nuggets'ın eski koçu Michael Malone'un, guard Russell Westbrook'a hatalarına rağmen desteğini sürdürmesinin takım içinde güvenilirliğini önemli düzeyde etkilediği iddia edildi.



Nuggets, başantrenör Malone ile yollarını ayırdığını ve yerine David Adelman'ın geçici olarak göreve getirildiğini açıkladı. Bu kararın ardından Nuggets, Sacramento Kings karşısında 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.



Malone, kulüp tarihinin en çok galibiyet alan koçu olarak takımı 2023 NBA şampiyonluğuna taşımıştı. Nikola Jokic ile uzun vadeli bir iş birliği sürdüreceği düşünülüyordu. Ancak The Athletic'ten Tony Jones ve Sam Amick'e göre, takım içinde Malone'a yönelik memnuniyetsizlik artmıştı.



Habere göre, Malone'un Russell Westbrook'a olan desteğini sürdürmesi, oyuncular arasında güven kaybına yol açtı.

"Westbrook'un saha içi ve dışı sorunlarına rağmen Malone'un ona ayrıcalık tanıması, takım içindeki kilit isimlerin gözünde kredibilitesini zedeledi," ifadelerine yer verildi.



Westbrook, Nuggets'taki ilk sezonunda 13.2 sayı, 5.0 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.



