Liverpool'dan yeni hamle: Isak

Yaz döneminde gerçekleştirdiği transferlerle ses getiren Liverpool, yılın transferi için yeniden hamle yapacak.



Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Merseyside ekibi, Hugo Ekitike transferi sonrasında rotasını çevirdiği Newcastle United'ın gol makinesi Alexander Isak için yeni teklif yapacak.



Liverpool, geçtiğimiz haftalarda İsveçli oyuncu için 140 milyon Euro teklif sunarken, Newcastle bu teklifi reddetmişti.



Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen 25 yaşındaki oyuncu, bu talebini yönetime bildirmişti. Isak, bireysel antrenmanlarına eski kulübü Real Sociedad'da devam etti.



2028 yılına sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun 120 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.





