Lisbon, Benfica'yı eledi ve finale kaldı!

Portekiz Kupası yarı finalinde Sporting Lisbon, 2-1 yendiği ilk maçın rövanşında Benfica ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lisbon, Benfica'yı eledi ve finale kaldı!
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03 Nisan 2024 00:44
Portekiz Kupası yarı finalinde Benfica ile Sporting Lisbon, Lisbon'un 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Benfica'nın golleri 52. dakikada Nicolas Otamendi, 64. dakikada Rafa Silva'dan gelirken, Lisbon'un golleri 47. dakikada Morten Hjulmand ve 55. dakikada Paulinho'dan geldi. 

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı kazanan Lisbon, bu maçtanda avantajlı skoru elde ederek adını finale yazdırdı. Lisbon, finalde Porto - Vitoria Guimaraes eşleşmesinin kazanıyla oynayacak.

 

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