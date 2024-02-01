Lincoln Henrique-Ankaragücü: Karar veriliyor

Fenerbahçe transfer haberleri: Ankaragücü, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique için sarı lacivertli takımla anlaşma sağladı. Lincoln'ün kararı bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lincoln Henrique-Ankaragücü: Karar veriliyor
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01 Şubat 2024 22:23
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ankaragücü, Fenerbahçe forması giyen Lincoln için sarı lacivertli takımla anlaşma sağladı. 

Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique ile bir görüşme yaparak kendisine vereceği rolü anlattı.

Haberde Brezilyalı oyuncunun ikna olması halinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Başarılı oyuncunun, Ankaragücü'ne kiralık olarak katılması bekleniyor.

 

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