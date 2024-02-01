Lincoln Henrique-Ankaragücü: Karar veriliyor

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oluyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ankaragücü, Fenerbahçe forması giyen Lincoln için sarı lacivertli takımla anlaşma sağladı.
Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique ile bir görüşme yaparak kendisine vereceği rolü anlattı.
Haberde Brezilyalı oyuncunun ikna olması halinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Başarılı oyuncunun, Ankaragücü'ne kiralık olarak katılması bekleniyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ankaragücü, Fenerbahçe forması giyen Lincoln için sarı lacivertli takımla anlaşma sağladı.
Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique ile bir görüşme yaparak kendisine vereceği rolü anlattı.
Haberde Brezilyalı oyuncunun ikna olması halinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Başarılı oyuncunun, Ankaragücü'ne kiralık olarak katılması bekleniyor.