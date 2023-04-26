LGS ne zaman? 2023 LGS'ye kaç gün kaldı? Geri sayım

LGS ne zaman? 2023 LGS'ye kaç gün kaldı? Geri sayım başladı. Liseye geçecek öğrenciler merak içerisinde 2023 LGS sınav ve sonuç tarihini araştırıyor. Bilindiği üzere başvurusu süreci 13 Nisan'da sona ermişti. Okulların açılmasıyla birlikte 8'inci sınıf öğrencilerinin 2023 yılı LGS hazırlıkları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan 2022-2023 LGS sınavı öncesinde, sınavın tarihi merak ediliyor. Peki, LGS ne zaman yapılacak?

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LGS ne zaman? 2023 LGS'ye kaç gün kaldı? Geri sayım
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26 Nisan 2023 15:23
2023 yılı LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Okulların açılmasıyla birlikte, ortaokul öğrencilerinin güzel bir lise kazanabilmek için girecekleri LGS sınavı, bu yıl yine MEB tarafından düzenlenecek. Peki, 2023 LGS sınavı ne zaman yapılacak? 
LGS NE ZAMAN? 2023 LGS SINAV TARİHİ 
Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

LGS SINAV SONUÇ TARİHİ

MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

LGS ne zaman, ertelendi mi? MEB Takvimi: 2023 LGS başvuru ve sonuç tarihi

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

2023 LGS TARİHİ GERİ SAYIM
 38 GÜN KALDI 

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

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