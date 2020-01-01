Kuzma: "Kawhi'a ilham kaynağı olarak bakıyorum"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'a ilham kaynağı olarak baktığını söyledi.



Gazetecilere yaptığı konferans görüşmesi sırasında Kuzma, ekibinin en büyük yıldızı olma sırası beklemek için Kawhi'dan ilham aldığını açıkladı:



"İnanılmaz derecede sağlıklı hissediyorum. Harika hissediyorum. Sezon boyunca sakatlıklarım oldu, bazen sakatlıklarla oynadım, ancak bu ertelenme, fiziksel olarak %100 olmamı sağladı. Zihinsel olarak, çok şey okuyorum, meditasyon yapıyorum ve resim yapıyorum, playofflar için zihinimi hazırlıyorum. Harika hissediyorum. Kawhi Leonard'a örnek olarak bakıyorum. 3, 4, 5 yıl falan Spurs'deydi, Duncan, Ginobili ve Parker'ın arkasında sırasını bekledi ve sonra işini yaptı. Kendime baskı yaparaki, her gün daha iyi olmaya çalışıyorum, neyi kontrol edebileceğime odaklanıyorum ve zamanımın geleceğini biliyorum."



"KAZANMAYANLARDAN OLMAK İSTEMİYORUM"



Kuzma, Lakers'ın bu yıl şampiyonluğu kazanmak için büyük bir şansı olduğunun çok iyi farkında olduğunu ve hiçbir şeyi hafife almadığını belirtti:



"Bu, çok şey ifade ediyor ve bu yüzden çok ciddiye alıyorum. Dediğim gibi, tüm bu karantina sırasında zihinimi ve bedenimi bu fırsata hazırlıyordum. Pek çok oyuncunun üçüncü yılında yüzük kazanma şansı olmuyor. Kariyerimde gerçekten ilerleyebilme şansım var ve bu önemli. Bu ligde 20, 25 sayı ortalama yakalayıp hiç bir şey kazanmayanlar olabiliyor. Ben bunu istemiyorum. Bir miras bırakmak, çocukken hep yapmak istediğim şeyi yapmak istiyorum."



Bu sezon maç başına Kuzma, 12.5 sayı, 1.3 asist ve 4.5 ribaund ortalamalarla oynuyor.



