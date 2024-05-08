UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk finalist bu akşam Belçika'da belli olacak.



Club Brugge ile Fiorentina, Jan Breydel Stadyumu'nda TSİ 19.45'te karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi Exxen canlı olarak yayınlayacak.



Fiorentina, İtalya'da oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kazanmıştı.



"Bu küçük mücadelede öndeyiz ve kartlarımızı doğru oynamak için maça çıkacağız" dedi antrenör Vincenzo Italiano, Fiorentina takımının ilk ayaktaki dramatik galibiyetinin ardından. Dikkatler Belçika'ya çevrilmişken, takımının ilk maçta Ricardo Sottil, Andrea Belotti ve M'Bala Nzola aracılığıyla kendilerine üç gol getiren bazı parlak anları yeniden yaratmasını umacak.



Ancak rakipleri, Hans Vanaken'in penaltısı ve Thiago'nun ikinci yarıdaki vuruşu sayesinde, Floransa'da oyundan atılan Raphael Onyedika'dan yoksun olacak olsalar da, bu turda hala çok umutlular. Fiorentina'nın geçen yıl finalde West Ham'a kaybettikten sonra telafi arayışında olduğu, Club Brugge'ün ise 32 yıl sonra ilk Avrupa yarı finaline ulaşmanın avantajını kullanmak istediği bu eşleşmede her iki tarafın da kazanmak için oynayacağı çok şey var.



MUHTEMEL 11'LER



Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele; Skov Olsen, Balanta, Vetlesen, Vanaken, De Cuyper; Nusa, Thiago



Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti



TEKNİK ADAMLAR NE SÖYLEDİ?



Nicky Hayen, Club Brugge: "Bu harika bir maç, benim ve tüm takım için harika bir fırsat. Normal bir maçmış gibi davranacağım ama kesinlikle tamamen odaklanmış olacağız. Biz aç bir takımız. Belçika futbolunun Avrupa'daki yeri için çok önemli bir maç. Taraftarlarımız için de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz."



Vincenzo Italiano, Fiorentina: "Bizi buraya getiren oyunu oynamaya devam etmeliyiz. Herhangi bir konsantrasyon kaybından ve tereddütten kaçınmalıyız. Avantaj bizde ama buraya geldiğimiz gibi oynamadan 90 dakika dayanabileceğimizi düşünürsek kaybederiz. İlk maçta yaptığımız her şeyi yapmalıyız, sadece daha dikkatli olmalıyız."





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