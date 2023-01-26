Kayserispor, Çağdaş Atan ile 3 yıl uzattı; Onur Bulut imzalamadı

Yukatel Kayserispor'da Onur Bulut sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi. Teknik Direktör Çağdaş Atan ise 3 yıllık sözleşme uzattı.



İnişli çıkışlı haftalar geçiren, maddi anlamda çok ağır bir yükün altında olan Yukatel Kayserispor'da iki önemli gelişme yaşandı. Günlerdir sözleşme uzatması için uğraşılan Onur Bulut, yapılan teklifleri geri çevirdi ve sözleşme uzatmayacağını söyledi. Diğer yandan teknik Direktör Çağdaş Atan ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç çıktı ve genç teknik adamla 3 yıllık yeni sözleşme yapıldı.



Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Çağdaş Atan ile 3 yıllık sözleşme uzattıklarını söylerken, Onur bulut ile yapılan görüşmelerin olumsuz geçtiğini ifade etti.



ÇAĞDAŞ ATAN'A 25 BİN DOLARLIK SAAT HEDİYE EDİLDİ



Hazineye devredilen Erciyes Anadolu Holding'in Ceo'su Alpaslan Baki Ertekin, teknik direktör Çağdaş Atan'a 25 bin dolar değerinde bir saat hediye etti. Atan'a hediye edilen saatin bedeli tartışma konusu oldu.



HABER: Faruk AYDEMİR





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