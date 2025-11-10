Karşıyaka'da potaya Polonyalı forvet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle düşme hattında kalınca antrenör Faruk Beşok'la yollarını ayıran Karşıyaka transferde Polonyalı forvet Michal Sokolowski'yi kadrosuna kattı.





33 yaşında, 1,96 m boyundaki Michal Sokolowski, Türkiye'de 2023'te Beşiktaş forması giyip daha sonra Napoli ve son olarak Sassari kadrolarında yer aldı. Michal Sokolowski kariyerinde birçok kez Polonya Milli Takımı'nda da oynadı. Yeşil-kırmızılı ekip daha önce yabancılardan Ricky Tarrant'la yollarını ayırmıştı.



