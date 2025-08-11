Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye üç futbolcu için teklif!

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer döneminde dikkat çeken bir hamlede bulundu.
A Spor'un haberine göre İstanbul ekibi, Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic, Cenk Tosun ve Alexander Djiku için resmi teklif sundu.
Haberde, Karagümrük yönetiminin üç futbolcuyu da kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçe ile temasa geçtiği belirtildi.
