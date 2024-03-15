Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Hüseyin Aylak



VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Rohden (Dk. 46 Bertolacci), Kourbelis, Can Keleş (Dk. 58 Teklic), Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 46 Mendes)



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao (Dk. 88 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Sambou), Moreno (Dk. 70 Ethemi), Cikalleshi (Dk. 70 Oğulcan Ülgün)



Goller: Dk. 43 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 85 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kart: Dk. 61 Kourbelis, Dk. 90+3 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)









Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.Konyaspor'un golü 43. dakikada Alassane Ndao'dan geldi. Karagümrük bu gole 85. dakikada Güven Yalçın ile yanıt verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı.Shota'dan sonra takımın başına getirilen Tolunay Kafkas, ilk maçına 1 puan alarak başladı. Konyaspor ise ligde üst üste 2. beraberliğini aldı.Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, Emre Mor'u maç kadrosuna dahil etmedi.Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanı 33 yaptı. Karagümrük ise 30'a çıkardı.Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Sivasspor deplasmanına gidecek.20. dakikada Eysseric'in pasında savunma arkasına sarkan Lasagna, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Slowik, bu pozisyonda topu kornere çeldi.37. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Nzonzi, penaltı noktası civarından topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.43. dakikada Konyaspor öne geçti. Moreno'nun pasında savunma arkasına sarkan Ndao, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içi sol çaprazından şut çeken Ndao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.61. dakikada Eysseric'in ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta Slowik, topu direk dibinde kurtardı.74. dakikada Eysseric'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bertolacci, arka direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.76. dakikada Cicaldau'nun pasında topla buluşan Soner Dikmen, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.85. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Bertolacci'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Ahmet Oğuz, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Mendes, altıpas çizgisine doğru hareketlenen Güven Yalçın'a pasını aktardı. Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-1.87. dakikada Nzonzi'nin ara pasında topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.