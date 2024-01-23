Karagümrük, Ankara'da çıkış arayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.



Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.



Süper Lig'de çıktığı maçlardan 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 21 puanla 16. sırada yer alıyor.



Ligde yaptığı maçların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen MKE Ankaragücü ise hanesine yazdırdığı 25 puanla 12. sırada bulunuyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.



