Kadın ve erkek voleybolda hafta tamamlandı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk, Vodofone Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı.
Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi:
RAMS Global Cizre Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor: 2-3
Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD: 0-3
Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0-3
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor: 3-0
Fenerbahçe Parolapara-Spor Toto: 3-0
Halkbank-Ziraat Bankkart: 3-2
Vodofone Sultanlar Ligi:
Beşiktaş Ayos-VakıfBank: 2-3
Karayolları-PTT: 0-3
Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 3-1
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyespor: 1-3
Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet: 3-2
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor: 3-2
Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi:
RAMS Global Cizre Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor: 2-3
Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD: 0-3
Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0-3
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor: 3-0
Fenerbahçe Parolapara-Spor Toto: 3-0
Halkbank-Ziraat Bankkart: 3-2
Vodofone Sultanlar Ligi:
Beşiktaş Ayos-VakıfBank: 2-3
Karayolları-PTT: 0-3
Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 3-1
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyespor: 1-3
Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet: 3-2
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor: 3-2