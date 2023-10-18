Kadın ve erkek voleybolda hafta tamamlandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk, Vodofone Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın ve erkek voleybolda hafta tamamlandı
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18 Ekim 2023 23:16
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk, Vodofone Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi:

RAMS Global Cizre Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor: 2-3

Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD: 0-3

Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Bigadiç Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0-3

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor: 3-0

Fenerbahçe Parolapara-Spor Toto: 3-0

Halkbank-Ziraat Bankkart: 3-2

Vodofone Sultanlar Ligi:

Beşiktaş Ayos-VakıfBank: 2-3

Karayolları-PTT: 0-3

Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 3-1

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyespor: 1-3

Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet: 3-2

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor: 3-2

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