Jose Mourinho: "En önemli kozlarımdan birisin"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın golcü ismi Youssef En-Nesyri ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho: 'En önemli kozlarımdan birisin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 09:48
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 09:53
Fenerbahçe'de son haftalarda formu düşüşe geçen Youssef En-Nesyri için teknik direktör Jose Mourinho'dan hamle geldi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, derbi öncesi En-Nesyri ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

"EN ÖNEMLİ KOZLARIMDAN BİRİSİN"

Mourinho, bu görüşmede Faslı golcüye güvenini yineledi.

En-Nesyri'yi oyuna sonradan sürmesi beklenen Portekizli teknik adam, "Derbide kendini göster. Sana güveniyorum ve bu maçta en önemli kozlarımdan birisin. Atacağın goller hem bize galibiyeti getirecek hem de kendi özgüvenini yeniden kazanacaksın" dediği öğrenildi. Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki en son golünü 3 Mart'ta oynanan Antalyaspor maçında atmıştı. En-Nesyri, ligde iki aydır suskun kaldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta süre bulan En-Nesyri, 26 gol attı ve 7 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.