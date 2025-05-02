Jose Mourinho: 'En önemli kozlarımdan birisin'

Fenerbahçe'de son haftalarda formu düşüşe geçen Youssef En-Nesyri için teknik direktör Jose Mourinho'dan hamle geldi.
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, derbi öncesi En-Nesyri ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
"EN ÖNEMLİ KOZLARIMDAN BİRİSİN"
Mourinho, bu görüşmede Faslı golcüye güvenini yineledi.
En-Nesyri'yi oyuna sonradan sürmesi beklenen Portekizli teknik adam, "Derbide kendini göster. Sana güveniyorum ve bu maçta en önemli kozlarımdan birisin. Atacağın goller hem bize galibiyeti getirecek hem de kendi özgüvenini yeniden kazanacaksın" dediği öğrenildi. Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki en son golünü 3 Mart'ta oynanan Antalyaspor maçında atmıştı. En-Nesyri, ligde iki aydır suskun kaldı.
Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta süre bulan En-Nesyri, 26 gol attı ve 7 asist yaptı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, derbi öncesi En-Nesyri ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
"EN ÖNEMLİ KOZLARIMDAN BİRİSİN"
Mourinho, bu görüşmede Faslı golcüye güvenini yineledi.
En-Nesyri'yi oyuna sonradan sürmesi beklenen Portekizli teknik adam, "Derbide kendini göster. Sana güveniyorum ve bu maçta en önemli kozlarımdan birisin. Atacağın goller hem bize galibiyeti getirecek hem de kendi özgüvenini yeniden kazanacaksın" dediği öğrenildi. Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki en son golünü 3 Mart'ta oynanan Antalyaspor maçında atmıştı. En-Nesyri, ligde iki aydır suskun kaldı.
Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta süre bulan En-Nesyri, 26 gol attı ve 7 asist yaptı.