Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, geçtiğimiz gece Detroit Pistons'a karşı oynanan maçtan atılmasının, Nuggets'a savunma tarafında yardımcı olduğunu şaka yollu olarak dile getirdi.



Nuggets ekibi geçtiğimiz gece Pistons'a karşı, Reggie Jackson'ın son çeyrekteki performansıyla 107-103'lük galibiyete ulaşmayı başarmıştı.



Denver'ın başantrenörü Michael Malone ve Jokic, hakemlerle yaşanan hararetli anlaşmazlıklarının ardından oyundan atılmışlardı.



Yardımcı koç David Adelman, Malone'un yerine geçerek takımın maç sonrasındaki dayanıklılığını överek, esprili bir şekilde, Jokic'in oyundan atılmasının zafere katkı sağladığından bahsetti:



"30 asist gerçekten gurur verici. Bazen çok çirkin oynadık ama topu sürekli hareket ettirdik ve boştaki adamı bulmaya gayret gösterdik. Maçlar böyle kazanılır. Açıkçası Nikola'nın atılmasının da faydası oldu."



Sahadaki zekası ve mizah anlayışıyla tanınan Jokic de, bu görüşe "Özellikle savunmada." ifadesiyle katıldı.



Jokic bu sezon 14 maçta 27.4 sayı, 13.1 ribaund ve 8.7 asist ortalamalarına sahip.





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