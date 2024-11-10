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Joao Pedro'nun golü Hull City'ye yetmedi

İngiltere Championship'in 15. hafta maçında Hull City, sahasında West Bromwich'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Joao Pedro'nun golü Hull City'ye yetmedi
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10 Kasım 2024 17:56
İngiltere Championship'in 15. hafta maçında Hull City, sahasında West Bromwich ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip West Bromwich 2-1'lik skorla kazandı.

West Bromwich'e galibiyeti getiren golleri 12'de Ahearne Grant ile 17'de Josh Maja kaydetti. Hull City'nin tek golünü ise 40'da Joao Pedro attı.

Hull City'de Abdülkadir Ömür maça ilk 11'de Doğukan Sinik ise yedek kulübesinde başladı.

West Bromwich, Championship'te 8 maç sonra galip geldi.

Acun Ilıcalı'nın takımı bu sonucun ardından 15 puanda kaldı. West Bromwich, 25 puana yükseldi.

İngiltere Championship'İn bir sonraki haftasında Hull City, Luton Town deplasmanına gidecek. West Bromwich, Norwich'i ağırlayacak.
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