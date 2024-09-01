Jean Onana yine kadroda yok

Beşiktaşlı Jean Onana, ağrıları devam ettiği için Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jean Onana yine kadroda yok
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01 Eylül 2024 22:10
Son güncelleme 01 Eylül 2024 22:11
Beşiktaş'ta bu sezon kadroya girmeyi başaran Jean Onana, arka adalesinde ağrıları devam ettiği için kadroya alınmadı.

Kamerunlu oyuncu, Lugano ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti.

Süper Kupa maçında oyuna sonradan giren Onana, Samsunspor ve İsviçre'deki Lugano maçlarında süre alırken, Antalyaspor maçını yedek kulübesinde tamamlamıştı.

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