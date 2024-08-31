İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında İstanbul derbisinde Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Ümraniyespor'un gollerini 4. dakikada Furkan Apaydın ve 8. dakikada Benny kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri ise 53. dakikada Joao Camacho ve 79. dakikada Flavio Paoletti'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 7'ye, Fatih Karagümrük ise 3'e yükseltti.



Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.





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