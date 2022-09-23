Ismael'den, Wout Weghorst'a derbide özel görev

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, derbide Wout Weghorst'a özel bir görev vermeyi planlıyor.



Fenerbahçe'nin ön alan baskısı ve bu bölgede kaptığı toplarla yarattığı tehlikelerin önüne geçmek isteyen Fransız çalıştırıcı, gerekirse geriden uzun toplarla çıkılmasını istiyor.



Bu konudaki en büyük güvencesi de hava toplarında etkili olan Weghorst. Hollanda Milli Takımı ile kampta bulunan yıldız futbolcu, ülkesinden döndükten sonra taktik çalışmalarda bu konu üzerine provalar yapılacağı öğrenildi.







