Irak Stadyum Güvenliği Birimi, TFF'yi ziyaret etti

Spor müsabakalarındaki güvenlik tedbirlerini incelemek üzere Türkiye'ye gelen Irak İçişleri Bakanlığı Stadyum Güvenliği Birimi, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Erkan Kıraç, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, TFF Güvenlik Koordinatörü Bülent Perut ve TFF Stadyum ve Güvenlik Müdürü Dr. Cem Yücel'in ev sahipliğinde yapılan görüşmede, Irak heyeti ile spor müsabakalarındaki emniyet tedbirleri üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.



Irak İçişleri Bakan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mahmood M. Baqer Abu-Alteman başkanlığındaki heyet, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığının koordinasyonunda temaslarda bulundu.



Görüşme, tesislerin tanıtım gezisinin ardından sona erdi.



