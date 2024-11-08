Trendyol 1. Lig 12. hafta maçında Ümraniyespor, Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.



Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı.



Iğdır FK'ya galibiyeti getiren gol 41. dakikada Adrien Regattin'in penaltısıyla geldi.



Ümraniyespor'da Cebio Soukou, 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, puanını 21'e çıkartırken Ümraniyespor 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, Pendik deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise evinde Amed SF'yi ağırlayacak.