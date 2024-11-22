İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!

"Kulüpler kavga etmezse devletle olan işlerini daha kolay halleder. Biz kulüp başkanları ile sürekli konuşuyoruz. Marka değerini korumak lazım. Yayıncı geliri 500 milyon Dolar'dan 180 milyon Dolar'a düştü. Neden 1 Milyona çıkmadı. Kulüp başkanları ile kahvaltı yaptığımız gün başkanlar birbirlerine söz verdiler. Mutabık kaldılar konuşmayacaklarına dair. Kurumsal olarak camialarımızı rencide edici açıklamalar yapmayacaklardı. Aradan 1 hafta geçmeden salıncaklar, kuşlar havada uçuştu. Bunların kimseye faydası yok. Kavga etme görüntüsünü verince insanlar irrite oluyor."



"BU OYUNUN EĞLENCE OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"



"Bu ligden 1 tane şampiyon çıkacak. Şampiyon olmayan takımlar başarısız mı olacak. Diğer liglerde 2 tane mi şampiyon çıkıyor. Bizim bunu kabul etmemiz lazım. Bu oyunun eğlence olduğunu unutmamalıyız."



"BENİM 300'E YAKIN YEĞENİM VAR"



"TFF'de şu ana kadar 150'ye yakın çalışan azalttık. Herkes yeğenini oraya koydu diyorlar da benim 300'e yakın yeğenim var. Yeğen meraklısı olsam, doldururdum. O işi yapabileceğine inandığımız için görev verdik."



"BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ"



"İstifalar normaldir. Biz doğru işleri yapmaya devam edeceğiz. Ayrılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Bu istifalarda kişisel tavır da olabilir ama ben çok önemsemiyorum."



MONTELLA ROMA'YA "HAYIR" DEDİ!



"Montella'nın oyuncularla muhteşem bir ilişkisi var. Bir aile ortamı var. Bizim de aramız iyi, biz kendisini seviyoruz. İtalyanlar ile frekansımız tutuyor. O da bizi seviyor. Şu anda güzel bir aile ortamı var. İnsanlar hocanın gittiğini düşündüler. Hatta tazminatını da yazdılar. Adana Demirspor'da oynarken 'Roma'dan teklif gelirse giderim maddesi koymuştu ama milli takımda bu madde yoktu. Roma konusuyla ilgili bizimle konuşmak istedi. Böyle bir teklif geldiğini söyledi. Ama hoca kendisi bize konuyu anlattı. Bize, 'bazen tekliflere hayır demeyi bilirim yarın beni kovacaksanız, Roma'ya gideyim' dedi. Biz kendisine iki maçın sonucuna bakarak yol yürümüyoruz. Ben kaldığım sürece seninle devam edeceğiz dedim. Roma'nın teklifini reddedip bizimle devam etme kararı aldı."



GALATASARAY'IN YAPTIĞI ANLAŞMA!



"İsmi haber portalı diye geçiyor. Biz o toplantıyı yaptığımız zaman Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmasına bir haber portalı adıyla geçtiği için müsaade ettik. Hatta şöyle bir şey oldu. Toplantı yaptık. Dursun başkan 'Biz bu anlaşmayı yaptık ama paralar 100, 150, 200 para parça gelince hemen iptal edin dedim. İptal edildi' dedi. Para parça gelince hemen kapatılmış. Biz sorumluluk size ait diye izin verdik."



"BUNU ENGELLEMEMİZ LAZIM"





"Ali Bey'in evinde yemek yendi dediler. Evet Ali Bey'in eviydi ama Ali Ağaoğlu'nun eviydi. Ben oraya 5 şampiyon takımın başkanını davet ettim. Hasan Başkan'ın bir rahatsızlığı vardı gelemdi. Dursun Başkan'ın da Galatasaray'ın maçı olduğu için gelemedi. Takıma konuşma yapacağını söyledi. Göksel Başkan ile Ali Başkan geldi görüşmeye. Orada ev sahibi benim. Biz misafiri rahat koltukta oturturuz. Bel ağrım var evet ama bunun altında bir şey aramanın kimseye faydası yok. Ne güzel ağa gibi oturmuşum. Ellerim belimde. Bunu konuşmak saçmalık. Bel ağrım da var. Aynı koltuktan bir tane daha var. Onu çeker otururdum.""SALINCAKLAR, KUŞLAR HAVADA UÇUŞTU"