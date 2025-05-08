Boston Celtics oyuncusu Jrue Holiday, NBA'in 2024-25 sezonu Sosyal Adalet Şampiyonu Ödülü'ne layık görüldü.



Ödül, geçtiğimiz hafta kazandığı sportmenlik ödülünün ardından Holiday'e verilen ikinci lig onuru oldu.



NBA, Holiday adına eşiyle birlikte yönettiği Jrue & Lauren Holiday Sosyal Etki Fonu'na 100.000 dolar bağış yapacak. Ayrıca Holiday, ödülün sembolü olan Kareem Abdul-Jabbar kupasını da teslim alacak.



Ödül, tarihsel olarak dezavantajlı grupların eşitlik, katılım ve güçlenmesini hedefleyen bireyleri onurlandırmak amacıyla veriliyor.



Finalistler arasında Miami'den Bam Adebayo, San Antonio'dan Harrison Barnes, Toronto'dan Chris Boucher ve New Orleans'tan CJ McCollum da yer alıyordu.



Seçici kurulda Kareem Abdul-Jabbar, Jason Tatum, insan hakları aktivisti Richard Lapchick, National Urban League CEO'su Marc Morial, UnidosUS CEO'su Janet Murguía ve NBA gençlik programlarından temsilci JJ Mandaquit yer aldı.



