Hikmet Karaman: 'Sonu iyi olan her şey iyidir'

Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'ndan eledikleri maçın ardından konuştu.



Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Tur atladığımız için çok sevinçliyiz. Aslında bu maç kritiği yapılıyor. Ama biz Trabzonspor deplasmanından geldik. Ondan önce deplasmas Fenerbahçe ve Galatasaray, arada da Hatay ve Giresunspor. 18 gün içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadık, kolay değil." dedi.



Galibiyetten dolayı tüm ekibi tebrik eden Hikmet Karaman, "Cenk Gönen, uzun bir aradan sonra oynadı. Lung sakattı, Bilal kovid oldu, sıra Cenk'e geldi. Bugün harika bir performans sergiledi. Kaleci antrenörümüzü ve diğer teknik heyeti de tebrik ediyorum bu performanstan." ifadelerini kullandı.



'Sonu iyi olan her şey iyidir' diyen Karaman, "Oyun üzerine konuşmayacağım. Çünkü daha iyi oynayabilmemiz, oyunun içerisinde anlar var. Ama 18 gün içinde 4 büyük maç. Bugün Beşiktaş, 18 gün içerisinde ya da bir başka takım oynasın bu maçları 18 günde dayanamaz. Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der. Yani sonu iyi olan her şey iyidir" şeklinde konuştu.



Tecrübeli teknik adam ayrıca, "Her hafta 3-4 eksik verdik. Kart ve sakatlık oluyor. Thiam oynayamadı bugün. Maeejid sakatlandı çıktı. Kritik bir yerde Uğur oyuna girdi. Bu tip durumlarda, baskı yediğimiz zamanlarda stoperin oraya yerleşmesi zor. Beşiktaş'ın topa sahip olması var ama Beşiktaş'ın vurduğu şutlar dışarıdan. Karşı karşıya pozisyon var mı? Trabzonspor maçının getirdiği yorgunluk var. Biz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz. Bu yoğun trafikte takımımızı doğru kullanıp bu turu atladık. Oyuncularımızın hepsini tebrik ediyoruz. Trabzonspor'la bir daha oynamak için hedef koyduk. Oraya bir daha çıkalım, 40 bin kişinin önünde kendimizi alkışlatalım dedik." diyerek sözlerini noktaladı.



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından basın toplantısında konuşan Hikmet Karaman, şunları kaydetti, "Tur atladığımız için takımımızı tebrik ediyorum. Kaleci Cenk'e de ayrı parantez açmak lazım. Uzun süre oynamamasına rağmen bu maçta başarılı performansı övgüyü hak etti. 1-0'dan sonra baskı yedik. Oyunun kontrolünü rakibimize verdik. Nihayetinde ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarı galibiyetten sonra hücuma çıkışlarda son paslarda ve defans arkasına atılan toplarda dikkatli olsaydık üçüncü golü bulup baskı yemezdik belki. Majid oyundan çıkmak zorunda kaldı, Cardoso'yu oyundan almak zorunda kaldık. 18 günde Kayseri büyük takımlarla oynadı, bu kolay değil. Zihinsel, fiziksel anlamda inanılmaz yıpratıcı oldu. Bir oyun anlayışımız var, her oynayan bunu yapmaya çalıştı. Oyunu daha iyi oynayabilirdik. Beşiktaş dışarıdan çok şut attı. Rakibimiz defansın arkasına top atıp pozisyon bulmadılar. Çeşitli bölümlerde eksiklerimizi ve daha iyi olmamız gereken yerleri biliyordum. Böyle yoğun bir trafikten çıktı bu takım. Pazartesi gününe kadar toparlanmamız lazım. Alanya ve Konyaspor ile oynayacağız. Yüksek şiddetli maçlar oynuyoruz, bunları kaldırmak kolay değil. Almanların bir sözü var, sonu iyi biten her şey iyidir."



"Bu futbolcular yarı finalde tam kapasite önünde oynamayı hak etti"



Maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlatan Karaman, "Beşiktaş ile oynadığımız lig maçında 2-1 öndeyken 4-2 kaybetmiştik. Oyuncularıma bunu hatırlattım. 'Trabzon'la tekrar oynamak istiyor musunuz' diye konuştuk. O maçtaki hava oyuncuları demoralize etti. Burada kulübeler sahaya yakın, takıma hükmedebiliyorsunuz. Trabzon'da o şansınız yok. Kayseri şehrinin belediye başkanı, tüm iş adamları Kayseri'deki stadı doldurması gerekiyor. Bu futbolcular yarı finalde tam kapasite önünde oynamayı hak etti. Trabzon'da nasıl 40 bin kişi önünde oynadıysak bu takım iç sahada aynı şekilde oynamalı." ifadelerini kullandı.



Futbolun salgın sonrası başka bir noktaya gittiğini söyleyen Karaman, "Bu alınan sonuçlar hepimizin başarısı. Henüz daha fazla seviye atlayamadık. Kovid'den sonra futbol öyle bir noktaya geldi ki önceden ilk 11'inizde giren çıkan belli oluyordu. Her hafta 3-4 oyuncu değişik oynayabiliyorsun. Değişik oyuncular oynuyor. Futbol başka yerlere gitmeye başladı. Birçok eksik oluyor. Bütün takımlar aynı şeyi yaşıyor. Teknik adamlar başka bir yere gitmeye başladı." diye konuştu.



Bek oyuncularının oyuna dahil olmasıyla ilgili de açıklama yapan Karaman, "Sağdan çok gidiyoruz, soldan fazla aksiyon yoktu. Carole'ün iki asist yapması çok değerli. İki tarafı da aynı kullanabilmeliyiz. Oyuncu zekası çok önemli. Beşiktaş'ın sağ beki nereden gol attı. Taktikler, oyun anlayışları değişmeye başladı. Oyuncuların da buna uyum göstermesi lazım." sözlerini kullandı.





