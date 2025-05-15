Atlanta Hawks, yeni basketbol operasyonları başkanı arayışında gözünü Toronto Raptors'ın efsanevi yöneticisi Masai Ujiri'ye dikti.



NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre, Hawks yönetimi Ujiri'yi kadroya katmak istiyor ancak bu transferin gerçekleşme olasılığı henüz net değil.



2013'ten bu yana Raptors'ı yöneten Ujiri, Toronto'yu kulüp tarihinin en başarılı dönemine taşıdı. Takım, onun liderliğinde 9 sezonda 8 kez playoff oynarken, 2019'da tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu kazandı. Ancak son iki sezonda Raptors 96 galibiyet - 150 mağlubiyet gibi vasat bir performans sergiledi.



Ujiri, 2013 yılında Yılın Yöneticisi ödülünü Denver Nuggets'taki görevinden sonra almıştı.



Hawks, Nisan ayında genel menajer Landry Fields ile yollarını ayırdıktan sonra Onsi Saleh'i bu pozisyona getirmiş ve başkanlık koltuğu için bir danışmanlık firmasıyla işe alım sürecini başlatmıştı.



