Hatayspor'dan VAR hakemine tepki!

Hatayspor, Kasımpaşa maçı sonrası yabancı VAR hakemi Christian-Petru Ciochirca için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'dan VAR hakemine tepki!
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27 Ocak 2025 23:25
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta kapanış mücadelesinde Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-4 mağlup oldu.

Hatayspor, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Romanyalı yabancı VAR hakemi Christian-Petru Ciochirca'yı eleştirdi.

Karşılaşmanın ardından Hatayspor'un yaptığı o paylaşım:

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