Hatayspor'dan VAR hakemine tepki!

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta kapanış mücadelesinde Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-4 mağlup oldu.
Hatayspor, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Romanyalı yabancı VAR hakemi Christian-Petru Ciochirca'yı eleştirdi.
Karşılaşmanın ardından Hatayspor'un yaptığı o paylaşım:
"TİYATRO İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ"
Hatayspor, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Romanyalı yabancı VAR hakemi Christian-Petru Ciochirca'yı eleştirdi.
Karşılaşmanın ardından Hatayspor'un yaptığı o paylaşım:
"TİYATRO İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ"